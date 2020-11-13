Роспотребнадзор напомнил о правилах покупок во время "черной пятницы"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор советует покупателям обратить внимание на ряд ключевых особенностей приобритения товаров через интернет в период проведения "черной пятницы". Слишком низкая цена может говорить о продаже фальсифицированного или контрафактного товара, следует из рекомендаций Роспотребнадзора по покупке товаров в период распродаж.

"Попробуйте запросить у продавца сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров (услуг) обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья покупателя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу покупателя", - пояснили в надзорном органе.

Также, покупателю стоит проверить цену на товар со скидкой у других продавцов. В случае, если до начала акции стоимость товара возросла и новая стоимость со скидкой будет равна прежней, привлечь продавца к ответственности будет невозможно.

"Обратите внимание на стоимость доставки товара до его оплаты. Большая скидка на товар может быть достигнута за счет дорогой доставки", - отметили в Роспотребнадзоре.

При покупке товара на сайте-агрегаторе информации о товарах или услугах, покупатель может заявить агрегатору требование о возврате денег, в случае, если товар не будет доставлен в срок. Возврат денежных средств произойдет в течении десяти календарных дней, уточнили в надзорном органе.

"Опасайтесь фишинговых сайтов и ресурсов, основной целью которых является не продажа товаров со скидками, а сбор Ваших персональных данных, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании", - добавили в Роспотребнадзоре.