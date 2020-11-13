НКО на Чукотке в 2020 году получили рекордную сумму грантов на развитие

ТАСС, 13 ноября. Некоммерческие организации (НКО) Чукотки в 2020 году получили около 100 млн рублей грантовой поддержки из средств федерального и окружного бюджетов на развитие и реализацию собственных проектов. Это больше, чем во все предыдущие годы, сообщил в пятницу ТАСС руководитель окружного ресурсного центра по поддержке НКО Михаил Степченков.

Ранее в ноябре Общественная палата России совместно с рейтинговым агентством "РАЭКС-Аналитика" оценила уровень и качество развития некоммерческого сектора в российских регионах и подготовила первый независимый рейтинг третьего сектора экономики. В топ-10 номинации по качеству вошел и Чукотский автономный округ. Он же стал победителем по уровню поддержки НКО властью региона.

"У нас не очень много организаций - около 40, но их количество растет с каждым годом, и люди реализуют свои проекты. Для этого создан ресурсный центр поддержки, специалисты которого ведут общественников на протяжении всей процедуры получения грантов. В этом году НКО Чукотки получили в общей сложности около 100 млн рублей грантовой поддержки на развитие собственных инициатив, это наш своеобразный рекорд. Если инициатива подходит под федеральный грант - мы помогаем оформить ее на всероссийском уровне, такие примеры в этом году у нас тоже были", - сказал Степченков.

Ресурсный центр также работает над привлечением на Чукотку тренеров НКО, специалистов из самых разных областей - юридической, финансовой, организационной.

НКО Чукотки способствуют организации рабочих мест для молодежи и летнего отдыха жителей Чукотки, занимаются развитием добровольчества, общественной работой с пенсионерами, патриотическим воспитанием. Во время пандемии социально ориентированные некоммерческие организации получили дополнительные меры поддержки, сопоставимые с принятыми в отношении пострадавших предприятий малого и среднего бизнеса.