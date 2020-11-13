В Москве оказывают комплексную поддержку около 11 тыс. жителям с инвалидностью по зрению

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Порядка 11 тыс. человек с инвалидностью по зрению живут в Москве, все они получают комплексную поддержку от города и обеспечены современными техническими средствами реабилитации. Об этом сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

13 ноября - Международный день слепых, который призван привлечь внимание к людям с нарушением зрения.

"Москва уделяет большое внимание социальной поддержке людей с инвалидностью. В столице проживает порядка 11 тыс. человек с инвалидностью по зрению, и все они получают комплексную поддержку от города. Семьи с детьми могут рассчитывать на социальную и психологическую помощь в семейных центрах. Незрячие дети могут учиться в специализированной школе, получать высшее образование", - сказала Ракова.

По ее словам, по желанию можно заниматься творчеством в центрах реабилитации. О старшем поколении заботятся социальные работники. С каждым годом город становится удобнее и доступнее для все. Все москвичи с инвалидностью по зрению обеспечены современными техническими средствами реабилитации (ТСР): белой тростью, тифлотермометрами, брайлевскими дисплеями и так далее. Перемещаться по городу незрячему человеку помогает собака-поводырь, которую вместе с другими ТСР можно получить через московский Ресурсный центр для инвалидов.

Благодаря тифлокомментированию, аудиосопровождению и тактильным моделям москвичам с нарушениями зрения доступны концертные залы, библиотеки и музеи. Множество культурных пространств в Москве адаптированы под зрительные особенности восприятия: например, Пушкинский музей, музей "Гараж", театр "Современник".

"Столичные центры занятости "Моя работа" и "Моя карьера" оказывают содействие незрячим москвичам в трудоустройстве. Карьерные эксперты помогают соискателям составлять резюме, консультируют их по вопросам трудоустройства, проводят лекции и мастер-классы. Уникальная школа-интернат для обучения и реабилитации слепых №1 помогает незрячим дошколятам, младшим и старшим школьникам адаптироваться к окружающему миру и осваивать привычную для всех общеобразовательную школьную программу благодаря пособиям, учебникам и дополнительным материалам на шрифте Брайля", - добавила Ракова.

Она пояснила, что тифлопедагоги, психологи и логопеды учат детей с нарушением зрения ориентироваться в здании, на улице и в транспорте, пользоваться тифлоприборами и жить активной самостоятельной жизнью. В 2020 году Школа-интернат для слепых №1 вошла в топ-20 лучших образовательных учреждений столицы.

Помощь слепым

По словам заммэра, самовыражение через творчество незрячие москвичи получают на разных фестивалях, выставках и концертах, организуемых в столице. Центр реабилитации для людей с инвалидностью "Ремесла", Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкой, традиционный фестиваль "Белая трость" - вот некоторые из площадок, где незрячие дети и взрослые могут развивать свои таланты, заниматься творчеством и общаться в среде единомышленников.

В пансионате для инвалидов по зрению москвичам с инвалидностью предоставляется комплекс реабилитационных услуг. Литературный и танцевальный клуб, библиотека с адаптированной литературой, тифлоплееры, спорт, прогулки, бильярд и многое другое доступны отдыхающим пансионата, который расположен в живописном селе Аксиньино в Московской области.

"Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа лечения и реабилитации. Прочитать больше о пансионате и узнать о получении путевки можно в разделе "Возраст без границ: пансионат для инвалидов по зрению", - заключила Ракова.