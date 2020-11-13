Власти Москвы запустили интернет-портал для записи на занятия в 18 детских технопарков

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы создали интернет-ресурс для юных москвичей и их родителей, который объединяет возможности всех 18 детских технопарков столицы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

"Ресурс познакомит всех желающих с городской системой дополнительного образования, поможет школьникам подобрать интересную и перспективную сферу для самореализации, найти ближайший детский технопарк и записаться на занятия. Сейчас они проводятся онлайн", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводит пресс-служба.

На сайте technopark-kids.ru представлены вебинары, публикуются профильные новости и анонсы ближайших образовательных и профориентационных программ. Предусмотрен привычный функционал - рекомендации мероприятий на основе прошлых запросов и поиск по различным фильтрам, например, по профессиональному направлению, возрасту и дате.

Детские технопарки Москвы созданы для профориентации детей и подростков от семи до 18 лет. Каждый год обучение в них проходят более 150 тыс. школьников. Ребята могут выбрать интересное для себя направление из множества вариантов. Среди представленных областей - информационные технологии, робототехника, микроэлектроника, 3D-моделирование, новые материалы, авто- и авиаконструирование, естественные науки и многие другие. Занятия проводятся как в рамках интенсивных курсов и проектной работы, так и в формате лекций, мастер-классов, развивающих игр и квестов.

Курирует детские технопарки столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. Его руководитель Алексей Фурсин отметил, что созданный сайт "позволит ребятам быстрее найти нужное направление, чтобы развить свои способности и определиться с выбором будущей профессии".