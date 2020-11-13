Флешмоб с призывом надевать маску признан одной из лучших "антиковидных" практик бизнеса

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Флешмоб под хэштегом #НаденьУжеЭтуМаску, стартовавший 5 ноября по инициативе российских предпринимателей, вошел в сборник лучших практик бизнеса по борьбе с пандемией коронавируса, который подготовило Минэкономразвития РФ. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Минэкономразвития РФ совместно с представителями делового сообщества подготовило сборник лучших практик бизнес-объединений в области самоконтроля. В него вошли инициативы предприятий по дополнительным обязательствам, которые помогут не допустить распространения коронавирусной инфекции. Дайджест "Бизнес против COVID" сформирован по поручению первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова для презентации успешных примеров предпринимателям и организациям.

"В число наиболее эффективных инициатив по ведению социально ответственного бизнеса в текущей эпидемиологической ситуации вошел флешмоб #НаденьУжеЭтуМаску. Акция, инициированная столичными бизнесменами при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, стартовала 5 ноября. Представители бизнеса в сфере услуг и других областях размещают на своих страницах обращения к клиентам с просьбой использовать средства индивидуальной защиты при посещении их заведений", - сказали в пресс-службе.

Автором идеи выступила общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе и кондитерских "Андерсон" Анастасия Татулова.

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, из инициативы столичного делового сообщества флешмоб в первый же день вырос в общероссийское движение. "К нему присоединились уже более 900 рестораторов, свыше тысячи представителей фитнеса, более тысячи салонов красоты и другие организации по всей стране. Всего с начала акции ее участники опубликовали более шести тысяч сообщений. Флешмоб охватил 77 регионов страны", - сказал он.

Специалисты департамента оказали организационную поддержку акции, а также запустили специальный лендинг для представителей бизнеса save.moscow.business. На странице размещена информация о флешмобе и шаблоны объявлений для разных типов заведений о необходимости использования масок, которые предприниматели могут распечатать и наклеить на входе.

Другие проекты

Вместе с флешмобом #НаденьУжеЭтуМаску в сборник Минэкономразития РФ вошли декларация "Deloros Covid Free" бизнес-объединения "Деловая Россия", информационная кампания "Опора стоп COVID" общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", а также инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциаций владельцев кинотеатров и других бизнес-объединений.

"За сравнительно небольшой период времени деловые объединения смогли оценить ситуацию, скоординироваться и внедрить целый ряд инструментов самоорганизации и самоконтроля. Это несколько крупных информационных кампаний для бизнеса и потребителей, механизмы декларирования ответственного поведения, горячие линии для обратной связи. Мы позитивно оцениваем эти активности и рассчитываем, что они положительно скажутся на эффективности защитных мер", - отметил директор департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития РФ Александр Литвак, слова которого привела пресс-служба.