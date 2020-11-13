Мониторинг добычи золота показал загрязнение 6,6 тыс. км рек в ДФО

ТАСС, 13 ноября. Космический мониторинг влияния добычи россыпного золота в шести регионах Дальнего Востока показал 205 случаев загрязнения рек с общей протяженностью пострадавших участков в 6,6 тыс. км, сообщила в пятницу пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF).

"В ходе мониторинга было выявлено 205 случаев загрязнения рек, общая суммарная протяженность загрязненных участков составила 6 650 км. Лидером по количеству загрязнений в текущем году стала Амурская область. Здесь выявлено 123 случая загрязнения и 3 921 км загрязненных участков рек - почти вдвое больше, чем по остальным регионам вместе взятым", - говорится в сообщении.

В Забайкальском крае мониторинг показал 50 случаев загрязнений, протяженность загрязненных участков достигла 2 040 км. Также добыча золота загрязнила реки в Хабаровском крае (494 км), на Камчатке (105 км), в Еврейской автономной области (70 км) и Приморском крае (20 км).

Мониторинг проводился с 15 марта по 15 октября коалицией "Реки без границ" в партнерстве с WWF России при поддержке Фонда президентских грантов и проекта "Люди - природе". По его итогам было направлено 260 сообщений в органы экологического надзора. Так, в Амурской области надзорные ведомства выписали компаниям штрафы на 2,1 млн рублей и подали иски о компенсации почти 16,4 млн рублей ущерба.

"В настоящее время фонд готовит обращение в Министерство природных ресурсов РФ с пакетом предложений по совершенствованию законодательства, позволяющих снизить влияние последствий добычи россыпного золота на окружающую среду", - уточнили в пресс-службе.