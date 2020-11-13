Свыше 25 тыс. направлений выписали в Москве с помощью искусственного интеллекта

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Врачи в Москве выписали за месяц более 25 тыс. направлений с помощью инструмента, работающего на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Мы активно применяем цифровые технологии в столичном здравоохранении. Это значительно экономит время врачам, которое они могут дополнительно посвятить пациенту. Уникальная система поддержки принятия врачебных решений заработала в октябре этого года во всех городских поликлиниках, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению. Сейчас ей пользуются более трех тысяч врачей. За месяц более 25 тыс. направлений на диагностику выписали в столице при помощи инструмента, работающего на основе искусственного интеллекта", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

В первую очередь, система помогает поставить предварительный диагноз. На базе списка определенных симптомов модуль, который работает на основе искусственного интеллекта, формирует три наиболее вероятных диагноза. Врач может либо выбрать один из них, либо поставить собственный. Этот модуль внедрен в работу поликлиник с начала октября и продолжает совершенствоваться. За три недели использования нейросеть проанализировала данные около 100 тыс. приемов, на которых был поставлен предварительный диагноз.

Проект цифровой поддержки врачей разработан департаментом здравоохранения совместно с департаментом информационных технологий города Москвы и реализуется на базе Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) с конца 2019 года. В основу системы положены клинические протоколы, разработанные столичными специалистами совместно с федеральными экспертами на базе клинических рекомендаций и международных стандартов.