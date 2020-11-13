СМИ: российскую вакцину "Спутник V" доставили в Индию для проведения испытаний

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 ноября. /ТАСС/. Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в индийский город Хайдарабад для проведения второй и третьей фазы клинических испытаний фармацевтической компанией Dr. Reddy's Laboratories Ltd (Dr. Reddy's). Об этом в пятницу сообщает газета The Asian Age .

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Данные о безопасности российской вакцины после испытаний в Индии позволят определить, можно ли ее использовать для вакцинации жителей страны. Результаты испытаний важны для Индии, так как от них будет зависеть применение "Спутника V" в целях дальнейшей борьбы с пандемией коронавируса", - подчеркивает издание.

В октябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd (Dr. Reddy's) получили одобрение Генерального контролера лекарственных средств Индии (DCGI) для проведения второй и третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" в Индии. Испытания будут включать многоцентровые, рандомизированные контролируемые исследования, которые будут включать испытания на безопасность и иммуногенность.

В настоящее время вакцина Sputnik V проходит пострегистрационные клинические испытания на 40 тыс. добровольцах в России. Также РФПИ с партнерами проводят клинические испытания Sputnik V фазы 3 в Белоруссии, Венесуэле и Объединенных Арабских Эмиратах.

В Индии сейчас также проводятся заключительные испытания экспериментальной вакцины от коронавируса Covishield, разработанной Оксфордским университетом и австрийской компанией AstraZeneca.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне - июле.