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Пандемия COVID-19

Людьми года по версии GQ стали врачи

Главным режиссером года стал снявший сериал "Чики" Эдуард Оганесян, лучшим музыкантом назвали Моргенштерна, актером года - Юру Борисова

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Главная премия журнала GQ "Человек года" в этом году досталась врачам, которые борются с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Conde Nast Russia.

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"За масками и халатами, за сухими цифрами статистики и ежедневными сводками с передовой войны с коронавирусом забываются имена врачей, первыми оказавшихся лицом к лицу с главной угрозой третьего тысячелетия", - отмечается на сайте журнала.

Вечером 12 ноября состоялась церемония вручения премий. Главным режиссером года стал снявший сериал "Чики" Эдуард Оганесян, лучшим музыкантом назвали Моргенштерна, актером года - Юру Борисова. Победу в специальной номинации от more.tv "Настоящий герой сериалов" присудили Константину Богомолову.

Генеральный директор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов получил звание продюсера года. В номинации "Лицо с экрана" награда досталась Алексею Пивоварову, доказавшему, как отмечается на сайте GQ, что "на YouTube есть место новостной повестке и профессиональным журналистским расследованиям".

"Открытием года" по версии GQ стал блогер и музыкант Даня Милохин. Автором года назвали Бориса Акунина.

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