Дальневосточный центр ВОЗ откроет центр, где коронавирус лечат методами китайской медицины

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Дальневосточный центр образовательных и научных программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 19 ноября откроет первый в мире российско-китайский тренинг-центр по диагностике, лечению и реабилитации коронавируса методами квантовой китайской традиционной медицины. В центре пациентов будут консультировать врачи из Китая, которые по видеосвязи будут оценивать состояние больного и назначать терапию, сообщил в пятницу ответственный секретарь центра Виктор Фершт в ходе пресс-конференции.

"У нас [в центре образовательных и научных программ ВОЗ на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса открываются] два направления [по работе с пациентами, инфицированными коронавирусом] - одно полностью онлайн, второе - в клинике медицинского центра", - сказал Фершт, отметив, что центр имеет государственную лицензию на ведение образовательных и лечебных программ.

Он сообщил, что традиционные методы китайской медицины, такие как акупунктура, массаж и гирудотерапия (лечение постановкой пиявок на тело пациента) дополнены квантовыми технологиями. Так, место постановки пиявок, перед процедурой, обрабатывают специальным лазером, что, по словам специалистов, повышает эффективность процедуры в 15 раз. Квантовая фитотерапия предусматривает обработку собранных лечебных трав лазером, что повышает терапевтический эффект и полностью дезинфицирует их от случайных инфекций. По данным китайских медиков, 96% пациентов, перенесших коронавирус, лечились методами традиционной китайской медицины.

Фершт отметил, что методы, которые предлагают специалисты из КНР, не исключают применения медикаментов и назначений российских врачей.

Представители китайской стороны, которые дистанционно принимали участие в пресс-конференции, отметили, что проблем с диагностикой у них не возникает, однако, сложности могут возникнуть при переводе того, что говорят пациенты. Фершт отметил, что в Приморье есть переводчики высокого уровня, которые заинтересованы в сотрудничестве с медцентром.

При успешном внедрении методов квантовой китайской медицины в лечение и реабилитацию пациентов с коронавирусом в Приморье центр планирует открыть подобные клиники и в других регионах Дальнего Востока.