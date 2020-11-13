ФСИН России представила лучшие рецепты блюд от своих спецназовцев

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний России выпустила кулинарную книгу любимых рецептов сотрудников спецназа ведомства. Как сообщили в пятницу ТАСС в пресс-бюро ФСИН, проект приурочен к 30-летию образования отделов специального назначения (ОСН) территориальных органов ФСИН России, которое отмечается в 2020 году.

"К этому дню мы собрали рецепты любимых блюд сотрудников спецназа и рассказали, как их приготовить самостоятельно", - сообщили во ФСИН. Каждый отдел специального назначения приготовил по одному своему любимому блюду. В книгу вошли десятки рецептов из разных регионов России - от ухи из сазана до сагудая из хариуса, от жаркого из ребрышек до кулеша с салом и борща.

"Ценители разнообразной кухни найдут множество рецептов, по которым с легкостью приготовят вкусный обед для близких и друзей", - отметили в пресс-бюро. При этом уровень подготовки в кулинарном мастерстве не важен, для наглядности рецепты в электронной книге сопровождены видео, где сотрудники показывают процесс готовки.

Ознакомиться с книгой и научиться готовить как спецназ можно по ссылке: https://www.fsincookbook.org/, сообщили во ФСИН.