Песков заявил, что Путин сообщит, когда сделает прививку от коронавируса

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высоко оценивает российские вакцины от коронавируса и сообщит о том, когда сам сделает прививку. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу RT .

Отвечая на вопрос, почему президент пока не воспользовался российскими разработками в этой сфере, пресс-секретарь отметил, что глава государства "дает очень высокую оценку и "Спутнику V", и продукции "Вектора", возлагает высокие ожидания по третьей вакцине".

"Но сам, когда сделает, поставит эту себе вакцину, он об этом сообщит", - сказал Песков.

Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос журналиста, имела ли одна из дочерей президента отношение к появлению вакцины. "Нет, конечно", - сказал Песков. Он напомнил, что во время второй фазы испытаний вакцины "Спутник V" нужны были добровольцы. "Она стала добровольцем", - подчеркнул пресс-секретарь Путина. Что же касается разработки препаратов, то, как отметил Песков, с началом пандемии сразу несколько научных учреждений приступили к созданию вакцин и достигли хороших результатов.

Говоря о "Спутнике V", Песков подчеркнул, что "это действительно очень хороший препарат". "Я [его] не пробовал, потому что, к сожалению, мне довелось попробовать на себе коронавирус в природном исполнении", - отметил пресс-секретарь президента, переболевший коронавирусом весной. "Симптомы - как необычный грипп. Вроде болели гриппом все много раз, но это какой-то необычный грипп - и голова болит по-другому, и мышцы ломает по-другому", - поделился Песков воспоминаниями о перенесенной болезни. Он добавил, что потом последовали "и легочные ощущения, пневмония, которая на самом деле не пневмония, а тромбоз".

Как рассказал Песков, его супруга, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, перенесла заражение коронавирусом легче: "У нее тоже не было обоняния и вкуса дней пять или семь, у меня подольше, но болела она реально дня три".