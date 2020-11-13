Опрос: каждый третий россиянин против продления зимних каникул

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Около 44% опрошенных россиян выступили за увеличение продолжительности новогодних праздников на две недели (до 24 января) с сохранением зарплат. При этом каждый третий выступил против такой инициативы, говорится в опросе сервиса по поиску работы Superjob, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

"Инициатива увеличить январский отдых на две недели с сохранением зарплаты нашла поддержку у 44% россиян. <...> Каждый третий против предложения", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что затруднились ответить 23%.

При этом чем старше респонденты, тем больше скепсиса и меньше голосов в поддержку инициативы: 55% среди молодежи до 24 лет и 35% среди граждан старше 45 лет.

Ранее партия "Коммунисты России" обратилась в правительство с предложением продлить новогодние праздники на две недели до 24 января с сохранением зарплаты в связи с ухудшением ситуации на фоне пандемии.

Опрос проводился 11 ноября среди 1600 респондентов старше 18 лет во всех округах России.