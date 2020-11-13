Кабмин одобрил законопроект о придании тренерам статуса педагогических работников

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект Минспорта о придании тренерам спортивных школ и центров статуса педагогических работников. Как сообщили в пятницу в пресс-службе кабмина, законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

"Тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, будут официально считаться педагогическими работниками со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями", - говорится в сообщении.

Кроме того, проект предполагает, что организации, основная работа которых связана со спортивной подготовкой юных спортсменов, будут выделены в отдельную категорию - "дополнительные образовательные организации спортивной направленности". Программы спортивной подготовки при этом станут дополнительными общеобразовательными программами в области физической культуры и спорта.

"Законопроектом также предусмотрено придание особого статуса федеральным стандартам спортивной подготовки в структуре образования, что позволит обеспечить единство образовательного пространства в сфере физкультуры и спорта. Уточняется также, что разработка и утверждение федеральных стандартов спортивной подготовки будет осуществляться министерством спорта по согласованию с министерством просвещения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти изменения позволят вести спортивную подготовку детей по единой методике, устранить несогласованность в таких программах и обеспечить преемственность, а также помогут как можно раньше выявлять спортивные таланты и облегчат им переход на более серьезный этап подготовки.