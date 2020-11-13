Уровень безработицы в Приморье снизился почти вдвое после роста летом в условиях пандемии

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Уровень безработицы в Приморском крае, который сильно вырос к июню текущего года в условиях пандемии коронавируса, снизился к середине ноября почти вдвое, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Сегодня в списке безработных значатся около 19,4 тыс. граждан, тогда как еще в июне этого года в поисках работы находились более 34 тысяч жителей края. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,95%", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства, на 1 марта безработица в регионе составляла чуть больше 10 тыс. человек, или 1,05%. После пикового роста безработицы в начале лета рынок труда постепенно восстанавливается, в том числе и благодаря принимаемым краевыми властями мерам. Напряженность на рынке труда снижают общественные и временные работы, в которых участвуют более 150 приморских работодателей.

"Создано почти 1,5 тысячи рабочих мест. Трудоустроено 1,3 тысячи человек, 1,2 тысячи из них - работники, находящиеся под риском увольнения. Чтобы стимулировать граждан к участию во временных и общественных работах, был увеличен размер материальной поддержки. Сегодня это 12,1 тысячи рублей вместо 2 тысяч рублей, которые выплачивались ранее. Почти тысяча приморцев использовали возможность устроиться на общественные работы", - передает пресс-служба слова министра труда и социальной политики края Светланы Красицкой.

Кроме того, с 75 работодателями заключены договоры, предусматривающие субсидии за счет средств федерального бюджета. Таких рабочих мест создано 415, на них уже трудятся 370 человек.

Ранее власти края приняли ряд новых противоэпидемических мер из-за продолжающегося роста числа заразившихся коронавирусом. В частности, детей теперь не рекомендовано пускать в торговые центры одних, а предприятиям предлагается перевести сотрудников из групп риска на удаленную работу. В регионе в настоящее время также действует масочный режим для посетителей общественных мест и пассажиров транспорта. Кафе и ресторанам предписано закрываться после полуночи.