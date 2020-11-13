Роскомнадзор призвал СМИ размещать видеоматериалы на платформах интернет-компаний РФ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор рекомендовал российским СМИ размещать видеоматериалы на платформах отечественных интернет-компаний. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Для сохранения возможности надежного и быстрого доступа к контенту рекомендуем российским СМИ и информационным ресурсам размещать видеоматериалы на платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента (CDN)", - подчеркивают в Роскомнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что участились случаи применения администрацией видеохостинга YouTube блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов. "Это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации", - отметили в Роскомнадзоре.

Ранее ведомство обратилось к американской компании Google с требованием снять ограничения, наложенные на фильм USA 2020: Up in arms, размещенный на официальном YouTube-канале RT. При открытии фильма на канале появляется предупреждение: "Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей. Принимайте решение о просмотре самостоятельно". 11 ноября Роскомнадзор также обратился к Google с требованием вернуть доступ на YouTube к фильму-расследованию сетевого издания "Украина.ру" о крушении малайзийского Boeing в 2014 году. 30 октября Роскомнадзор потребовал от Google прекратить цензурирование информационных материалов российских СМИ.