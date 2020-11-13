Двое россиян покинули эфиопский штат Тыграй, где ведутся боевые действия

ПРЕТОРИЯ, 13 ноября. /ТАСС/. Двое граждан России - сотрудница петербургского музея "Кунсткамера" и архитектор - смогли покинуть территорию эфиопского штата Тыграй, где ведутся боевые действия. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель посольства РФ в Эфиопии.

"Сейчас россияне находятся на территории сопредельного с Тыграем штата Афар, - отметил сотрудник российского диппредставительства. - Прорабатывается их маршрут в столицу страны Аддис-Абебу. Все авиарейсы на севере Эфиопии сейчас отменены, есть вариант добраться до столицы автобусом. Вопрос решается".

По имеющейся на текущий день у посольства России в Эфиопии информации, на территории штата Тыграй больше не осталось граждан РФ.

Федеральные войска Эфиопии ведут с 4 ноября упорные бои с отрядами Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ) после нападения последних на объекты Северного командования. Основные сражения в первые дни шли в западной части штата вблизи границы с Суданом. Как объявил 11 ноября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, правительственные силы восстановили контроль над западными регионами Тыграя. Штат Афар находится к востоку от Тыграя.