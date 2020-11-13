В России выявили 21 983 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 21 983, это новый максимум с начала пандемии, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Прежний максимум, зафиксированный 9 ноября, равнялся 21 798 случаям. В общей сложности, по данным штаба, в России подтверждено 1 880 551 случаев заражения. В частности, за сутки в Москве выявили 5 974 заболевших (против 5 997 днем ранее), в Санкт-Петербурге - 1 756 (против 1 667), в Подмосковье - 760, что стало максимумом с начала июня, в Нижегородской области - 433, в Карелии - 378. Сейчас, по информации штаба, в России продолжают лечение 441 205 человек.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 18 735, до 1 406 903. В стране выписывают более 18 тыс. пациентов уже третий день подряд. Доля уже выздоровевших россиян возросла до 74,8%. За сутки выписаны по выздоровлению 4 219 пациентов в Москве, 912 в Санкт-Петербурге, 449 в Нижегородской области, 493 в Московской области, 420 в Забайкальском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России третий день подряд превышает 400 - за минувшие сутки было зарегистрировано 411 смертей. В общей сложности из-за коронавируса в стране умерли 32 443 человека, или 1,73% заразившихся, следует из данных штаба. В частности, за сутки скончались 70 человек в Москве, 61 - Санкт-Петербурге, 18 - Ростовской области, 17 - Красноярском крае и 15 - Московской области.