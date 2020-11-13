Коэффициент распространения коронавируса в Москве упал до 0,9 впервые с лета

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в пятницу опустился до 0,9 - минимальной отметки с середины лета, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России показатель за сутки сократился с 1,04 до 1,01 - самого низкого уровня с начала ноября.

В трех из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент держится ниже 1. Помимо Москвы, это Нижегородская и Ростовская области (0,98).

В Воронежской области показатель уже неделю находится на уровне 1,01, второй день подряд он фиксируется на этой отметке в Ханты-Мансийском автономном округе. В Красноярском крае коэффициент составил 1,02, в Иркутской области - 1,03, в Свердловской - 1,06, в Подмосковье, где число выявляемых случаев заражения быстро растет, - 1,13.

Выше всего - 1,26 - показатель в Санкт-Петербурге. Там за минувшие сутки выявили 1 756 инфицированных против 1 171 в прошлую пятницу.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.