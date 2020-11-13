Песков считает, что без сбоев в медицине во время пандемии COVID-19 обойтись невозможно

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает недопустимыми сбои в системе здравоохранения в некоторых регионах при борьбе с коронавирусом. При этом он уверен, что в условиях беспрецедентной пандемии без сбоев обойтись невозможно.

"Действительно нагрузка на систему здравоохранения колоссальная, в ряде регионов она запредельная", - сказал представитель Кремля в интервью телеканалу RT. По его словам, "после весенней вспышки эпидемии, которая так и не ушла даже летом, после первого скачка было очень тяжело, потому что тогда только апробировались и принимались первые протоколы лечения, именно тогда происходило укомплектование койко-мест всем необходимым оборудованием". "За лето приняли меры, которые позволили все-таки базу для реакции на возможное повторение таких скачков создать, созданы дополнительные госпиталя, дополнительные койко-места, они все оборудованы кислородом, закуплены ИВЛ, в стране исчезла проблема средств индивидуальной защиты", - перечислил Песков.

Песков признал, что сейчас "в некоторых регионах произошел сбой в системе медобеспечения, действительно возникла абсолютно недопустимая кризисная ситуация". "В наше время скрыть такие ситуации абсолютно невозможно", - указал он. При этом представитель Кремля заметил, что "оперативно стали на это реагировать, в Хакасию буквально через 48 часов после обращения граждан был отправлен военный госпиталь по распоряжению [президента РФ Владимира] Путина, была сформирована правительственным штабом группа - несколько сот врачей, которые ездят по регионам и оказывают им содействие, от методологического до физического, в раскупорке таких узких мест".

"Дело в том, что вызов пандемии настолько беспрецедентный, настолько суровый, что, к сожалению, какие-то сбои, наверное, неизбежны", - подчеркнул пресс-секретарь президента. По его мнению, всю серьезность коронавируса "всем миром поняли еще весной". Он отметил, что Путин тогда "вошел в практически круглосуточный режим работы: каждодневные совещания, пакеты мер антикризисных, которые были призваны помочь экономике, смягчить убытки, которые неизбежны в связи с пандемией".

"Понимание пришло сразу же, другое дело, что подспудно все думали, что такого, как весной, не будет, и вдруг выяснилось, что осенью это еще круче, чем было весной", - сказал Песков.