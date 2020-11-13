Глава Калуги Денисов выздоровел после заражения коронавирусом

ТАСС, 13 ноября. Голова города Калуги Дмитрий Денисов выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом градоначальник сообщил в пятницу на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Получил второй отрицательный тест на коронавирус. Сегодня вышел на работу после больничного", - сообщил Денисов.

Как сообщалось, 6 ноября депутаты городской думы утвердили Денисова на должность головы (официальное название) Калуги. По состоянию здоровья он не смог присутствовать на заседании гордумы. У Денисова выявили коронавирусную инфекцию.

30 октября 2020 года губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление, согласно которому с 1 ноября 2020 года по 28 ноября 2020 года на территории региона вводится режим самоизоляции для лица старше 65 лет. На территории Калужской области временно приостановлено проведение публичных мероприятий с численностью участников более 50 человек, продолжает действовать масочный и перчаточный режим, отменены оздоровительные смены в организациях отдыха вне зависимости от количества участников до особого распоряжения. По данным регионального оперативного штаба, коронавирус выявлен у 13 618 человек, выздоровели 10 437 человек, 93 пациента с коронавирусной инфекцией умерли. За сутки коронавирус подтвердился у 136 жителей региона.