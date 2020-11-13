В Думу внесли законопроект о расширении круга военных, имеющих право на жилье вне очереди

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, расширяющий круг военных-контрактников, имеющих право на получение жилья вне очереди. Документ размещен в пятницу в думской электронной базе данных.

Как пояснял ранее на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в число военных, которые вправе получить жилье вне очереди, будут включены Герои России, а также те, кто отслужил по контракту 10 лет и более и уволен по состоянию здоровья.

Еще одним важным новшеством премьер назвал положение, согласно которому военнослужащего "нельзя будет исключить из очереди на получение служебного жилья или прекратить выплату ему денежной компенсации за наем квартиры, если он купил или построил себе жилье не по месту прохождения службы". Также законопроект устанавливает, что военнослужащий и его семья не могут быть выселены из служебной квартиры, если она для них является единственным местом жительства, отмечал Мишустин.

Соответствующие изменения предложены в закон "О статусе военнослужащих".