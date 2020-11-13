{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна

Исполнять обязанности мэра Томска после задержания Кляйна будет Михаил Ратнер

Новые выборы градоначальника пройдут в течение полугода
На эту тему
Дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна. Главное

ТОМСК, 13 ноября. /ТАСС/.  Обязанности мэра Томска вместо Ивана Кляйна, которого задержали утром в пятницу, по уставу города будет исполнять первый заммэра Михаил Ратнер, сообщил ТАСС глава избирательной комиссии Томска Виктор Тищенко.

"[По уставу города исполнять обязанности будет] первый заместитель, Ратнер", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что выборы мэра Томска должны состояться в течение полугода после досрочного прекращения полномочий действующего градоначальника.

Кляйна задержали утром в пятницу сотрудники СК РФ по Томской области и регионального УФСБ. Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий.

 

Теги
РоссияТомская областьДело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна
Роскомнадзор открыл официальный канал в Telegram
У канала ведомства уже более 2,7 тыс. подписчиков
Читать полностью