Исполнять обязанности мэра Томска после задержания Кляйна будет Михаил Ратнер

На эту тему

ТОМСК, 13 ноября. /ТАСС/. Обязанности мэра Томска вместо Ивана Кляйна, которого задержали утром в пятницу, по уставу города будет исполнять первый заммэра Михаил Ратнер, сообщил ТАСС глава избирательной комиссии Томска Виктор Тищенко.

"[По уставу города исполнять обязанности будет] первый заместитель, Ратнер", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что выборы мэра Томска должны состояться в течение полугода после досрочного прекращения полномочий действующего градоначальника.

Кляйна задержали утром в пятницу сотрудники СК РФ по Томской области и регионального УФСБ. Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий.