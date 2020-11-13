В России количество заключенных соцконтрактов в 2020 году превысило план на 25%

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Более 85 тыс. социальных контрактов было заключено с начала года в 21 пилотном регионе. Это на 25% превышает изначально запланированные показатели, об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

"С начала года в регионах - пилотах было заключено свыше 85 тыс. социальных контрактов. Это на 25% превышает изначально запланированные показатели. Самым востребованным направлением социального контракта стало преодоление трудной жизненной ситуации. Для этих целей социальные контракты заключили 42 тыс. семей", - рассказали в министерстве.

По словам замминистра труда и социальной защиты Ольги Баталиной, наиболее активная работа по соцконтрактам велась в пяти регионах.

"Наиболее активно эта работа ведется в Нижегородской области, Республиках Мордовия, Чувашия, Новгородской и Саратовской областях", - сказала Баталина, слова которой приводит пресс-служба Минтруда.

По данным министерства, в пилотных регионах самыми востребованными направлениями стали преодоление сложной жизненной ситуации - 42 тыс. семей (49,2%) - и помощь в поиске работы - 32,4 тыс. семей (37,9%).

Социальный контракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума. В 2020 году на реализацию социального контракта в рамках пилотного проекта в 21 регионе было выделено 7 млрд рублей. С 2021 года механизм социального контракта получит федеральное софинансирование во всех регионах. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 26,3 млрд рублей.