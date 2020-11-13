Новые воспитательные программы появятся с школах и вузах в 2021 году

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство России утвердило план мероприятий в рамках стратегии развития воспитания до 2025 года. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

"С 2021-2022 учебного года в школах, колледжах и вузах появятся новые воспитательные программы, - говорится в сообщении. - Об этом говорится в плане мероприятий по реализации стратегии развития воспитания до 2025 года".

"Воспитательный компонент и раньше входил в образовательные программы, но в большинстве случаев эта работа выполнялась формально, - отметили в правительстве. - Теперь рабочие программы должны содержать конкретные мероприятия, например, социальные проекты, дискуссионные площадки, спортивные праздники, игры и тренинги, совместные походы в театры и музеи. Все это будет обозначено и в календарном плане воспитательной работы школ". Соответствующие новые нормы уже закреплены поправками в федеральный закон "Об образовании".

В целом план мероприятий, разработанный в рамках стратегии развития воспитания, содержит 33 пункта по семи направлениям. В их числе - совершенствование работы психологов в школах, консультации с родителями, проведение исследований о влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения, развитие инфраструктуры патриотических парков культуры и отдыха, проведение интеллектуальных, творческих и культурных форумов для детей и молодежи.

В план также вошли мероприятия, предполагающие поддержку региональных отделений Российского движения школьников и создание федерального экспертного центра для разработки информационной продукции и литературы для детей.