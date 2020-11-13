В Швеции заражение норок коронавирусом обнаружили на 13 из 29 звероферм

СТОКГОЛЬМ, 13 ноября. /ТАСС/. Инфицирование норок коронавирусом было обнаружено еще на трех зверофермах в Швеции. Всего заражение зарегистрировано в 13 из 29 хозяйств, на которых было проведено тестирование, сообщает в пятницу Шведский ветеринарный институт.

Заражение норок также произошло в Нидерландах, Дании и США. Датское правительство приняло 4 ноября решение об уничтожении всех норок на зверофермах в связи с опасностью передачи мутировавшего коронавируса от них людям, правда, объявив позднее, что попытается сохранить часть животных. Коронавирус быстро распространился на 1 139 норковых фермах в Дании, особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии. На зверофермах страны содержатся от 14 до 17 млн норок, из которых, по данным Датской ветеринарной и пищевой администрации, забиты уже 2,4 млн.

В Швеции решение о массовом уничтожении норок не принималось. Это вызвано тем, что шведская норковая промышленность намного меньше датской, а также тем, что около 80% животных будут умерщвлены в рамках сезонной заготовки меха, которая, согласно плану, проводится в ноябре каждого года.