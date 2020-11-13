Коронавирус нашли у каждого 150-го жителя Земли. За неделю заразились более 4 млн человек

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Темпы распространения коронавируса в мире обновили максимум - за неделю заразились более 4 млн человек, примерно на 0,5 млн больше, чем за предыдущие семь дней. Тем не менее в относительном выражении прирост остался на уровне 8%, следует из подсчетов ТАСС.

Выздоровели за неделю около 2,9 млн человек, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Но из-за высокой заболеваемости доля уже вылечившихся жителей планеты сократилась с 66% до 64,7%.

Умерли за последние семь дней почти 60 тыс. заболевших - это тоже максимум. Летальность новой инфекции при этом продолжает снижаться и уже достигла 2,45%.

Количество так называемых активных случаев, то есть число пациентов, которые болеют прямо сейчас, увеличилось примерно на 2 млн, до 14,2 млн. Их доля возросла до 26%.

Эпицентром пандемии остается Европа, на нее приходится больше половины зарегистрированных за неделю случаев заражения. В некоторых европейских странах доля активных случаев превышает 90% - например, в Бельгии. В Азии и Америке заболеваемость в целом снизилась до минимальных значений, и только в Иране и США она вновь быстро растет.

Подъем в Европе

В 10 странах мира выявлено уже больше 1 млн инфицированных. На эти государства приходится две трети всех случаев заражения на планете, и четыре из них расположены в Европе.

Ситуацию во Франции можно назвать критической: там подтверждают более 40 тыс. заражений в сутки, а так как новая вспышка началась осенью, доля активных случаев превышает 90%.

В Испании число выявляемых пациентов после снижения в конце октября снова растет - ежедневно в стране выявляют примерно 19 тыс. инфицированных. Точных данных по активным случаям власти не приводят.

Италия поднялась на 10-е место на планете по количеству заболевших, каждый день оно растет более чем на 35 тыс. Сейчас в республике болеют свыше 600 тыс. человек - примерно 60% заразившихся.

Самый большой прирост числа инфицированных за семь дней зафиксирован в Польше - 37% (против 46% неделей ранее). В Италии он равен 29%, в Германии - 21%, во Франции - 19%, в Швеции и Великобритании - 16% и 15% соответственно, а в Испании - только 8%.

Стабилизация в Америке и Азии

В США, где выявили уже более 10,5 млн заразившихся, недельный прирост увеличился с 7% до 9,5%. В сутки здесь подтверждают свыше 160 тыс. диагнозов, но доля активных случаев сравнительно невелика - сейчас болеют чуть больше трети инфицированных.

В странах Латинской Америки число заболевших за семь дней возросло не более чем на 5%. Исключение - Аргентина, где прирост составил 5,5%. При этом активных случаев в регионе мало: в Бразилии до сих пор лечатся только 6% заразившихся, а в Чили - и вовсе 2%.

В Индии, которая остается главным очагом пандемии в Азии, ситуацию удалось стабилизировать: недельный прирост там не поднимается выше 5%, а в сутки выявляют вдвое меньше пациентов, чем в середине сентября, - порядка 45 тыс.

Совсем иначе развивается эпидемия в Иране - там за неделю количество инфицированных увеличилось на 11%, а суточный прирост в 3,5 раза превышает показатели начала октября. Однако доля активных случаев пока не является критической - она равна 20%.