Роскомнадзор открыл официальный канал в Telegram

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор открыл официальный канал в мессенджере Telegram, сообщает в пятницу ведомство в своем аккаунте в Twitter.

"Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность. Наш официальный канал: https://t.me/rkn_tg", - говорится в сообщении.

В настоящее время число подписчиков официального канале ведомства превышает 2,7 тыс. человек.

ТАСС направил запрос в пресс-службу Роскомнадзора.

18 июня 2020 года по согласованию с Генпрокуратурой РФ Роскомнадзор разблокировал Telegram на территории России, где им пользуются около 30 млн человек. Роскомнадзор начал блокировку Telegram в апреле 2018 года по решению Таганского суда из-за отказа сервиса передать в ФСБ ключи шифрования. При этом сервис все это время был доступен пользователям, хотя и с ограничениями.