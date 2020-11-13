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Пандемия COVID-19

Эксперт: переболевший COVID-19 может быть переносчиком вируса

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев отметил, что во время пандемии маску нужно носить абсолютно всем

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Человек, переболевший коронавирусной инфекцией или перенесший ее бессимптомно, может быть ее переносчиком еще какое-то время после выздоровления, поэтому ему обязательно нужно носить маску. Об этом сообщил ТАСС ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

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"Человек, переболевший COVID-19 или перенесший бессимптомную форму инфекции, все равно в течение некоторого времени может быть переносчиком коронавируса. И поскольку такой вариант возможен, то его следует обязательно учитывать. Именно поэтому у таких людей никаких преимуществ в использовании или неиспользовании масок нет. Средствами индивидуальной защиты во время пандемии должны пользоваться абсолютно все: инфицированные и неинфицированные, больные и уже переболевшие", - сказал он.

Лебедев отметил, что маски защищают не только от коронавируса, но и от гриппа и ОРВИ. Кроме того, человек, носящий маску, таким образом демонстрирует уважение к окружающим. При этом эксперт напомнил, что маски эффективны только при правильном использовании и в сочетании с другими методами профилактики - соблюдением дистанции, обработкой рук и другими мерами.

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РоссияПандемия COVID-19
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