Эксперт: переболевший COVID-19 может быть переносчиком вируса

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Человек, переболевший коронавирусной инфекцией или перенесший ее бессимптомно, может быть ее переносчиком еще какое-то время после выздоровления, поэтому ему обязательно нужно носить маску. Об этом сообщил ТАСС ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

"Человек, переболевший COVID-19 или перенесший бессимптомную форму инфекции, все равно в течение некоторого времени может быть переносчиком коронавируса. И поскольку такой вариант возможен, то его следует обязательно учитывать. Именно поэтому у таких людей никаких преимуществ в использовании или неиспользовании масок нет. Средствами индивидуальной защиты во время пандемии должны пользоваться абсолютно все: инфицированные и неинфицированные, больные и уже переболевшие", - сказал он.

Лебедев отметил, что маски защищают не только от коронавируса, но и от гриппа и ОРВИ. Кроме того, человек, носящий маску, таким образом демонстрирует уважение к окружающим. При этом эксперт напомнил, что маски эффективны только при правильном использовании и в сочетании с другими методами профилактики - соблюдением дистанции, обработкой рук и другими мерами.