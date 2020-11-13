Глава Кисловодска заразился коронавирусом

ПЯТИГОРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Глава города-курорта Кисловодск (Ставропольский край) Александр Курбатов заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию.

"Информирую вас, что еще несколько дней буду находиться на самоизоляции. У меня был подтвержден положительный тест на коронавирусную инфекцию. Лечусь амбулаторно, в соответствии с рекомендациями врачей, работаю дистанционно", - написал Курбатов в пятницу в Instagram.

Он уточнил, что к настоящему моменту успел сдать повторный тест на коронавирус. "В целом состояние нормальное. Если в понедельник будет такой же результат, то к середине недели приступлю к работе в обычном режиме", - добавил градоначальник.

В четверг глава другого ставропольского города-курорта - Пятигорска Дмитрий Ворошилов также сообщил о том, что заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию.

С начала пандемии на Ставрополье зарегистрировано 23 952 случая заражения коронавирусом, выздоровели 19 247 человек. В больницах региона умерли 471 пациент с коронавирусом. В крае продолжает действовать обязательный масочный режим и режим соблюдения социальной дистанции, обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.