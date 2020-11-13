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Россия передала Монголии мобильный комплекс для мониторинга чрезвычайных ситуаций

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что лаборатории оснащены высокотехнологичным оборудованием для проведения диагностических исследований

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российская сторона на безвозмездной основе передала национальному центру при Минздраве Монголии мобильный комплекс для мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"6 ноября национальному центру по изучению зоонозных инфекций Министерства здравоохранения Монголии безвозмездно был передан мобильный комплекс специализированных, противоэпидемических бригад Роспотребнадзора на базе автошасси. Цель - укрепления систем мониторинга и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера", - отметила она.

Дипломат подчеркнула, что лаборатории оснащены современным, высокотехнологичным оборудованием для проведения диагностических исследований с использованием передовых технологий. "Мобильный комплекс может быть задействован как для повышения эффективности отдельных направлений работы местных противоэпидемических служб, так и для автономной деятельности в соответствующих эпидемических очагах, которые расположены в отдельных труднодоступных районах, не охваченных стационарной лабораторной сетью, а также в зонах ЧС", - указала Захарова.

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РоссияМонголияЗахарова, Мария Владимировна
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