Боец Дацик вышел из колонии в Ленобласти

"Да, я только что ездила в колонию, он освободился и едет домой. Первый бой у него состоится в конце декабря", - сказала адвокат.

Собеседница агентства добавила, что в колонии Дацик участвовал в соревнованиях среди заключенных. "Он вышел на месяц раньше, непонятно, почему прокуратура была против [досрочного освобождения]. У него не было нарушений, были поощрения, он участвовал в соревнованиях в колонии, занимал первые места", - сказала Крамарец.

В декабре прошлого года Дацик, известный под псевдонимом Рыжий Тарзан, с сообщником был задержан российскими спецслужбами, когда пытался переплыть на лодке реку Нарву, по которой проходит граница России и Эстонии. За это суд приговорил его к году заключения в колонии. В начале октября в Тосненском городском суде Ленинградской области ТАСС сообщили, что судья удовлетворил ходатайство Дацика об условно-досрочном освобождении. После этого прокуратура подала жалобу в областной суд, однако в четверг он отклонил жалобу надзорного ведомства.

Дацик ранее был неоднократно судим. Первый раз его задержали в 2007 году в ходе расследования серии разбойных нападений на салоны связи. Дацик был признан судом невменяемым и помещен в психиатрическую лечебницу в Петербурге, откуда он сбежал и уехал в Норвегию. У властей Норвегии он попросил политического убежища, однако в Осло он был вновь осужден за незаконное хранение оружия и в 2011 году экстрадирован в Россию.

После передачи Дацика правоохранительным органам в России его осудили на пять лет колонии за разбойное нападение на салон связи, которое он совершил после побега из больницы. Дацик освободился в 2016 году, после чего совершил нападение на подпольный публичный дом и был приговорен к тюремному заключению. В феврале прошлого года Дацик вышел на свободу.