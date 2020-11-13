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Форум "Сильные идеи для нового времени"

В Минпросвещения заявили, что дистанционное обучение не заменит очных занятий в школах

Глава министерства Сергей Кравцов подчеркнул, что на первом месте должно быть образование, на втором - технологии в помощь системе образования

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Очные занятия в школах не будут заменены дистанционным форматом обучения, заверил в пятницу глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"Мы не заменяем и никогда не заменим традиционное обучение дистанционными технологиями, технологии должны помогать образованию. На первом месте должно быть образование, на втором - технологии в помощь системе образования", - заявил Кравцов.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияФорум "Сильные идеи для нового времени"
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