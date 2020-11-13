Захарова призвала YouTube отказаться от политически мотивированной модерации

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Москва призывает видеохостинг YouTube отказаться от модерации материалов, мотивированной политическими причинами. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя блокировку сервисом фильма-расследования о крушении малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году.

Она отметила, что в фильме рассматривается версия о причастности украинских ВВС к крушению рейса MH17. Картина была загружена на YouTube-канал российского сетевого издания "Украина.ру".

"10 ноября модераторы сервиса [YouTube] признали фильм-расследование о гибели малайзийского Boeing на востоке Украины, цитирую, "нарушающим принципы и правила платформы" и изъяли его еще до премьеры. <...> Сложно объяснить этот акт цензуры иначе как попыткой некоторых заинтересованных сторон зачистить глобальный эфир от альтернативных версий произошедшей в 2014 году трагедии. Мы призываем администрацию YouTube пересмотреть свое решение, в целом отказаться от подобной политически мотивированной модерации", - сказала она.

Дипломат обратила внимание на тот факт, что фильм был удален перед возобновлением слушаний по делу о крушении лайнера, назначенным на 12 ноября. "Такими действиями хостинг нарушает право своей аудитории искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Это статья 19 Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Или YouTube считает, что и она нарушает правила платформы?" - добавила Захарова.

Она напомнила, что видеохостинг YouTube подконтролен американской транснациональной корпорации Google. "Так что мы ожидаем, что профильные международные структуры, правозащитные организации должным образом отреагируют и дадут беспристранстную оценку действиям американской корпорации", - заключила дипломат.