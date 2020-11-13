В Центральной России ожидаются похолодание и мокрый снег

ТАСС, 13 ноября. Синоптики прогнозируют небольшие и умеренные дожди со снегом в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) 14-15 ноября, на дорогах возможна гололедица. Около минус 2-5 градусов в ночные часы ожидается на значительной территории округа, в том числе во Владимирской, Костромской, Тверской областях, сообщили ТАСС в пятницу в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По данным гидрометцентра по Воронежской области, в ночные часы с 14 на 15 ноября в регионе ожидается около минус 2 градусов, в субботу существенных осадков не прогнозируются, в воскресенье возможен снег. "В конце рабочей недели, в воскресенье, мы ожидаем первый снег", - сказал дежурный синоптик.

Колебания температуры воздуха от плюс 3 градусов до минус 2-3 градусов в субботу и воскресенье ожидаются в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях. Небольшие и умеренные дожди с мокрым снегом в этих регионах пройдут преимущественно 15 ноября. "Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура ночью - 1-3 градуса мороза, днем - до 2 градуса тепла", - отметили в ЦГМС Брянской области.

Во Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Тверской областях 14-15 ноября будет около минус 3-5 градусов ночами и до плюс 1-2 градусов днем, также ожидаются дожди различной интенсивности, мокрый снег. "Местами гололедица, ветер южный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью - от нуля до минус 5 градусов, днем - от минус 3 до плюс 2 градусов", - сообщили в ЦГМС Владимирской области.

На сайте Гидрометцентра России отмечается, что 14-15 ноября из-за перепадов температуры воздуха ночью и утром в отдельных районах туман, на дорогах местами гололедица.