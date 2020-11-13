Жители Якутии впервые смогут записаться к врачу, минуя регистратуру

ЯКУТСК, 13 ноября. /ТАСС/. Проект "Поликлиника без регистратуры", по которому записаться к врачу можно будет с помощью инфоматов, запустят в больнице города Якутска. Подобная технология вводится в республике впервые, сообщается в пятницу на сайте правительства Якутии.

"Якутская городская больница №3 идет в ногу с современными информационными технологиями. Реализован проект "Поликлиника без регистратуры". На данный момент кардинально переформатируется работа по записи к врачам. Со следующей недели такого понятия как регистратура больше не будет. Вместо привычной стойки регистратуры на всех этажах горбольницы устанавливаются инфоматы, а координацию пациентов будут производить специально обученные администраторы", - говорится в сообщении.

По всей больнице на каждом этаже будет размещено 15 аппаратов для записи на прием к врачу. На данный момент идут технические работы, апробация новинки и обучение персонала. Проект позволит избавиться от массового скопления пациентов на первом этаже больницы, также будут минимизированы контакты с персоналом больницы и другими пациентами.

Отмечается, что подобная технология вводится в Якутии впервые. "Первое время, возможно, столкнемся с непониманием со стороны наших пациентов, но для этого уже сейчас готовим наших администраторов, которые будут помогать и разъяснять. Думаю, со временем инфоматы станут повседневным и необходимым оборудованием. Ведь он значительно экономит время и упрощает процесс записи к врачу", - приводятся слова главного врача больницы Светланы Давыдовой.