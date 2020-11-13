Песков не видит смысла продолжать "пустую дискуссию" об отравлении Навального

"Мне к сказанному нечего добавить, я не хотел бы дальше продолжать эту пустую дискуссию", - заявил представитель Кремля журналистам в пятницу в ответ на просьбу прокомментировать версию о том, что Навальный был отравлен на пути в Германию или непосредственно в клинике Charite.

Ранее в интервью RT Песков заявил, что Запад в ответе на вопросы России по инциденту с Навальным "путается в показаниях", однако Москва по-прежнему желает "докопаться до истины". Он напомнил, что сначала вещество, которым якобы отравился Навальный, идентифицировали на Западе как "Новичок", потом - как формально не запрещенное вещество, но входящее в группу "Новичка".

В четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью российским и иностранным СМИ, что Москва не может исключать версии об отравлении Навального либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его в берлинскую клинику Charite. "У нас есть все основания полагать, что все, что с ним [Навальным] произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в клинику Charite, - сказал министр. "Возникают вопросы, какие люди, помимо врачей, были на борту этого самолета, - продолжил Лавров. - Об этом тоже интересно поговорить, но это, наверное, будет уже касаться не столько медицинских вопросов, сколько вопросов, связанных с тем, кто мог иметь отношение к этой истории за пределами непосредственно врачебных кругов".