Мурашко назвал недопустимыми задержки с выдачей результатов тестирования на коронавирус

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Лаборатории, где проводят тесты на коронавирус, должны работать круглосуточно, задержки с выдачей результатов недопустимы, заявил в пятницу министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Лаборатории должны работать в режиме 24/7. Задержки с выдачей результатов тестирования на COVID-19 недопустимы", - сказал он на селекторном совещании с регионами по ситуации с коронавирусом.

Глава Минздрава в ходе совещания также отметил, что при анализе эпидемиологической ситуации в регионах министерство использует риск-ориентированный подход, в субъекты с самой напряженной нагрузкой на систему здравоохранения незамедлительно будут направлены бригады федеральных специалистов.

"Каждый пациент с коронавирусом, проходящий лечение в палате реанимации, должен быть консультирован региональным или федеральный дистанционным консультационным центром, - добавил Мурашко. - Регионы должны информировать население о порядке обращения за медицинской помощью, оформления больничных листов, выдачи лекарств".

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 1 880 551 случай заражения, выздоровели 1 406 903 человека, умерли 32 443. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.