Россияне в 2020 году воспользовались электронной системой ГАС "Правосудие" 2,5 млрд раз

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россияне воспользовались в этом году электронной системой ГАС "Правосудие", содержащей данные о работе судов и вынесенных решениях, более 2,5 млрд раз. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая с докладом на церемонии открытия в формате веб-конференции китайского форума по вопросам международного правового сотрудничества "Один пояс - один путь" с участием представителей 20 государств.

"Количество обращений пользователей к ГАС РФ "Правосудие" за этот период (первые девять месяцев года - прим. ТАСС) составило более 2 млрд 586 млн", - сообщил Лебедев. В электронном виде в суды поданы 1,933 млн процессуальных документов.

Благодаря реализуемым судебной системой России мерам по обеспечению доступа к правосудию и безопасности здоровья граждан в период пандемии коронавируса количество дел и материалов, рассмотренных судами РФ за 9 месяцев этого года, превысило объем их работы за аналогичный период прошлого года, отметил председатель ВС. При этом дела и материалы рассматривались с соблюдением разумных сроков судопроизводства.

Лебедев отметил социальную направленность правосудия. "Так, в гражданском судопроизводстве удовлетворены 42% требований о восстановлении на работе, 98% требований об оплате труда, 88% требований о защите пенсионных прав граждан, 83% требований о защите прав потребителей и 93% требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью", - сообщил он. По административным делам об оспаривании решений органов власти, местного самоуправления и должностных лиц удовлетворены 56% требований граждан в жилищной сфере, 72% - в сфере социального обеспечения и социального страхования, 57% - в сфере здравоохранения.