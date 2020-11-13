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Песков заявил, что в графике Путина пока нет встречи с главой Красного Креста

Петер Маурер прибудет в Москву на следующей неделе

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не планирует встречу с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером, который прибудет в Москву на следующей неделе.

"Насколько я знаю, в планах сейчас нет такой встречи", - сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президент МККК приедет в Москву на следующей неделе для обсуждения того, как Красный Крест может возобновить свою работу в Нагорном Карабахе.

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