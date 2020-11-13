Чешский суд отменил решение властей о необходимости носить медицинские маски на улице

ПРАГА, 13 ноября. /ТАСС/. Городской суд Праги отменил в пятницу как малообоснованное вступившее в силу 21 октября решение Министерства здравоохранения Чехии о необходимости ношения на улице медицинских масок или других средств защиты от коронавируса. Об этом информировала журналистов пресс-секретарь суда Маркета Пуци.

"Городской суд Праги отменил как недостаточно обоснованное решение Минздрава, обязавшее жителей Чехии носить медицинские маски на улице, - отметила она. - Оно тем не менее остается в силе до следующей субботы. До этого времени министерство должно представить более аргументированное обоснование необходимости предохранять органы дыхания, находясь на общественных пространствах под открытым небом".

Минздрав, глава которого Ян Блатный заявил в четверг о необходимости продления на месяц режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Чехии, представит обоснование, как ожидается, в ближайшие дни.

В Чехии обязанность носить медицинские маски распространяется на общественные помещения, поездки в общественном транспорте, а также на открытые пространства, если там находятся несколько человек, социальная дистанция между которым составляет менее двух метров. Защищать органы дыхания необходимо и при поездках на личных автомобилях, если с водителем следуют не проживающие вместе с ним члены семьи. Полиции предоставлено право накладывать на нарушителей масочного режима штраф до 10 тыс. крон (около €380).

С начала пандемии общее число заразившихся в Чехии, население которой составляет около 10,7 млн граждан, достигло 446 675, включая 300 719 выздоровевших. За восемь с половиной прошедших месяцев от осложнений, вызываемых коронавирусом, умерли 5 755 жителей страны.

В Чехии закрыты школы, рестораны, бары, клубы, спортивные сооружения и объекты культуры, а также большинство магазинов. Розничная торговля запрещена по воскресеньям. Приостановлена деятельность большей части предприятий по оказанию услуг населению. Сотрудники государственных и коммерческих организаций переведены на удаленный режим работы. С 28 октября введен запрет на свободное передвижение граждан с 21:00 до 05:00 по местному времени (с 23:00 до 07:00 мск).