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Пандемия COVID-19

Песков заявил, что кабмин оперативно реагирует на сложности в борьбе с COVID-19 в регионах

Вопрос о результатах работы специальной комиссии представитель Кремля перенаправил в оперативный штаб кабмина

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ очень оперативно реагирует на кризисные проявления в борьбе с коронавирусом в ряде регионов страны, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Реакция на некоторые кризисные проявления в ряде регионов будет продолжаться. Действует правительство в этом плане очень оперативно, по-иному в нынешней тяжелой ситуации просто нельзя", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, касающийся работы комиссии, которую президент Владимир Путин ранее поручил отправить в регионы в связи с имеющимися проблемами в борьбе с инфекцией.

По словам пресс-секретаря, "несколько сотен человек включает эта группа, которая ездит по регионам, они оказывают методологическую и практическую помощь". Вопрос о результатах работы данной комиссии представитель Кремля перенаправил в оперативный штаб кабмина. "Вся координация идет по линии штаба", - сказал Песков.

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