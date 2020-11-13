Комитет Госдумы поддержал в I чтении законопроект о федеральной территории "Сириус"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в пятницу рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае, внесенный в развитие новых положений конституции. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"Рассмотрение законопроекта в первом чтении планируется 18 ноября", - уточнили в пресс-службе.

Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета Павлом Крашенинниковым и председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

Федеральная территория - новый формат территориального образования. Возможность создания таких территорий предусмотрена принятым в 2020 году пакетом поправок к Конституции РФ. Каждая из таких федеральных территорий может иметь свое направление развития, а также будет обладать собственным бюджетом и экономической самостоятельностью.

Федеральная территория "Сириус", согласно законопроекту, будет создана в Краснодарском крае. Социальная инфраструктура на территории существующего городского округа Сириус была построена к Олимпиаде, ее развитие послужило толчком к созданию благоприятных условий для предпринимательства и роста населения. Олимпийский парк, где сосредоточены такие объекты, как стадион "Фишт", трасса "Формулы-1", центр для одаренных детей "Сириус", является местом проведения масштабных мероприятий всероссийского и международного уровня.