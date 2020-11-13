Путин предложил запустить механизм реализации общественно-значимых проектов граждан

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил правительству РФ, Агентству стратегических инициатив и корпорации ВЭБ.РФ запустить комплексный механизм реализации общественно-значимых проектов граждан. С такой инициативой глава государства обратился на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".

"Прошу правительство, Внешэкономбанк России, Агентство стратегических инициатив разработать и запустить комплексный механизм реализации общественно значимых проектов граждан страны", - сказал Путин, выступая перед участниками форума. Он отметил, что участники форума предложили множество социально значимых инициатив. Важно, по словам президента, превратить интересные замыслы в жизнеспособные проекты, команды и планы действий, устранить административные и законодательные барьеры, определить понятные источники финансирования. Президент напомнил, что экспертный совет АСИ и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов обладают солидным опытом в этом вопросе.

Путин подчеркнул, что мир меняется с огромной скоростью. "Буквально на наших глазах происходят колоссальные перемены в технологиях, в общественной жизни, начинается, действительно, новое время. Для динамичного, устойчивого развития нам нужно не только сильные идеи, но и действенные, эффективные механизмы. Нужно уметь воплощать их в жизнь", - сказал российский лидер.

Путин предложил регулярно на каждом наблюдательном совете АСИ смотреть, как работает эта модель, сколько идей получило поддержку и нашло свое практическое воплощение, какие системные эффективные инструменты необходимо задействовать для поддержки школьников и студентов при запуске своего дела. "Проекты юных предпринимателей и наших технических молодых талантов должны, что называется, полететь, стать успешными стартапами, а еще лучше конкурентными и в России, и в мире компаниями", - добавил глава государства.

Путин заметил, что хотел бы услышать конкретные предложения Центра молодежных инициатив, который создан при АСИ. "Нам нужна каждая идея, важна каждая идея. Замысел молодых людей чрезвычайно важен и очень хорошо, что они уже задают вектор, наращивают скорость изменений, создают новые, так называемые смыслы, медиа- и бизнес-модели, уникальные технические решения", - отметил он. Президент пригласил молодежь более активно вовлекаться в участие в общей работе по развитию страны.

"Во все времена и исторические эпохи сила России заключалась именно в таланте нашего народа, в наших делах и ценностях, ценностях взаимовыручки, уважения нашей истории, патриотизма. Эти нравственные принципы сегодня проявляют себя в проникновенных, неподдельных культурных просветительских инициативах, социальном служении волонтеров и некоммерческого сектора, в работе поискового движения, которое сохраняет нашу память о Великой Отечественной войне", - напомнил Путин, подчеркнув, что именно благодаря этому россияне ощущают себя единым народом. По его мнению, в этом году, проходя через серьезные испытания пандемии, обычные граждане, молодежь, медики, предприниматели "совершают пронзительные, восхищающие своим великодушием и сердечностью поступки".

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, открылся в среду, а в пятницу завершает работу. За время подготовки к нему было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. На форуме авторы 100 идей рассказали о них представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.