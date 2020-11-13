Путин подписал указ о создании общероссийской организации "Ассамблея народов России"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России". Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Считать целесообразным создание с участием общественных объединений общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России", - говорится в указе.

Организация создается "в целях совершенствования государственной национальной политики, содействия укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия".

Учредителем Ассамблеи определено Федеральное агентство по делам национальностей. Основными направлениями деятельности организации станут участие в реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года, сохранение этнокультурного и языкового многообразия народов России, содействие соблюдению прав коренных малочисленных народов, участие в оказании поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом и др.