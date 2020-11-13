Путин: доля трудоустроенных инвалидов в России к 2025 году должна достичь 51%

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Доля трудоустроенных инвалидов в России к 2025 году должна увеличиться вдвое и достичь более чем 51%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".

Он отметил, что сегодня из всех людей трудоспособного возраста с ограничениями по здоровью работают немногим больше 25%.

"К 2025 году мы должны выйти на цифру гораздо большую, вдвое хотим, планируем, увеличить количество занятых среди инвалидов, довести ее до 51 с лишним процента", - сказал глава государства.

Решение социальных проблем

Путин считает важным, чтобы лучшие идеи для развития страны были воплощены.

В пятницу глава государства с помощью видеоконференции вышел на связь с участниками пленарного заседания форума АСИ "Сильные идеи для нового времени", назвав этот форум "замечательным начинанием". "Несмотря на нынешние сложности, вы не отступили от своих планов и по сути провели настоящий мозговой штурм, можно сказать, народный краудсорсинг в масштабах всей страны, соединили в единое целое энергию, мечты, смелые устремления, направленные на развитие России", - сказал Путин.

По его оценке, многие предложения "содержательные, конструктивные, в них искреннее желание граждан построить такую Россию, какой мы хотим ее видеть, - успешную, благополучную, свободную и современную".

"Человек - это главная ценность, он должен достойно жить, учиться, трудиться, детей растить, вести свое дело", - уверен президент. Он добавил, что Россия должна быть "страной с широкими возможностями для самореализации людей". "Чтобы вместе идти вперед, добиваться общенационального успеха, вклад каждого в судьбу России должен быть обязательно востребован, нужно помочь прорасти, воплотиться в жизнь лучшим замыслам и предложениям, предоставить больше свободы для реализации социальных, экологических, образовательных, технологических, предпринимательских идей, проектов креативных индустрий развития туризма, городов и сельских территорий", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что АСИ создавалось именно для запуска гражданских инициатив. По его словам, "благодаря поддержке таких отдельных проектов удается двигаться дальше". "В результате формировались конкретные шаги по улучшению процедур и принципов работы больниц, поликлиник, социальной сферы, а также центров занятости, которые сегодня буквально на острие решения проблем рынка труда", - привел примеры Путин.

Президент убежден, что "нужно бережно, внимательно отнестись к тому, что предлагают люди, вникнуть в жизненные ситуации каждого человека, нацелить на решение его проблем меры по поддержке российских семей, преодоления бедности". "Нашу демографическую и социальную политику нужно всегда ставить во главе угла, значит необходимо сделать серьезный шаг к повышению качества жизни и благополучия граждан страны, чтобы они действительно соответствовали стандартам ХХI века", - указал Путин.