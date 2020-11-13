МГУ перейдет на дистанционное обучение с 16 ноября

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова с 16 ноября перейдет на дистанционное обучение, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС текста приказа ректора МГУ Виктора Садовничего.

"Руководителям структурных подразделений осуществлять учебный процесс в Московском университете с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 16 ноября 2020 года и до особого распоряжения", - говорится в документе.

Ранее Минобрнауки РФ в связи с пандемией распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля, университетам в регионах рекомендовано принять аналогичное решение исходя из ситуации в каждом отдельном субъекте РФ.

Полномочия учредителя МГУ осуществляются правительством России.