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Пандемия COVID-19

МГУ перейдет на дистанционное обучение с 16 ноября

Ранее Минобрнауки в связи с пандемией распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля
Здание МГУ Александр Щербак/ТАСС
Описание
Здание МГУ
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова с 16 ноября перейдет на дистанционное обучение, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС текста приказа ректора МГУ Виктора Садовничего.

"Руководителям структурных подразделений осуществлять учебный процесс в Московском университете с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 16 ноября 2020 года и до особого распоряжения", - говорится в документе.

Ранее Минобрнауки РФ в связи с пандемией распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля, университетам в регионах рекомендовано принять аналогичное решение исходя из ситуации в каждом отдельном субъекте РФ.

Полномочия учредителя МГУ осуществляются правительством России.

Теги
РоссияСадовничий, Виктор АнтоновичПандемия COVID-19
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