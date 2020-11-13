Путин: недопустимо вычеркивать из истории героические страницы из-за идеологизированности

НОВО-ОГАРЕВО,13 ноября. /ТАСС/. Героические события нельзя вычеркивать из истории России только из-за того, что в предыдущие десятилетия они могли быть идеологически окрашены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на форуме "Сильные идеи для нового времени", организованном Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.

Он прокомментировал слова о том, что из школьной программы убран ряд произведений, касающихся Великой Отечественной войны. По словам Путина, это может быть связано с тем, что в прежние десятилетия многое было идеологизировано.

"Сегодня мы стараемся вычистить эту идеологизацию и, к сожалению, очень часто вместе с этой водой - есть такая поговорка - выплескивается и ребенок: имея в виду, что и героизм-то тогда был в значительной степени идеологизирован, окрашен идеологически, мы и эту героическую часть истории нашего народа, тоже как-то стесняясь этой идеологизации, убираем в сторону. А этого нельзя делать!" - подчеркнул глава государства. Он пояснил, что "надо отделить одно от другого" и дорожить тем, что было сделано предками во имя будущих поколений.

Путин уверен, что никогда нельзя забывать то, что сделало поколение победителей в Великой Отечественной войне. "Они настоящие герои, это совершенно очевидно", - сказал глава государства.

"Зная это, понимая цену того, что сделано, мы только в этом случае правильно выстроим вектор нашего движения вперед", - убежден Путин. "Без всяких сомнений, мы не должны жить прошлым, мы должны видеть будущее и идти только вперед, - считает президент. - Но для того, чтобы знать, куда идти, нужно понимать, откуда мы пришли, кто мы такие и каким образом мы здесь появились".

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный АСИ и Фондом Росконгресс, открылся в среду, а в пятницу завершает работу. За время подготовки к нему было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. На форуме авторы 100 идей рассказали о них представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.