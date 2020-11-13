В Тверской области открыли новый госпиталь для пациентов с коронавирусом

ТАСС, 13 ноября. Власти Тверской области увеличили количество мест в инфекционных госпиталях региона, где оказывают помощь зараженным коронавирусом, до 1 736. С 13 ноября начал работать еще один госпиталь на базе Кашинской районной больницы, там лечение будут проходит более 40 пациентов, сообщила пресс-служба облправительства.

"В Тверской области инфекционный коечный фонд расширен до 1736 единиц. Решение озвучено на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, которое 13 ноября провел губернатор Игорь Руденя. Новые инфекционные койки 13 ноября введены в Кашинской центральной районной больнице - всего 41 единица", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Инфекционные госпитали также действуют в Тверской областной клинической больнице, городской больнице №6 Твери, Калининской, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской ЦРБ, медико-санитарной части №141 Удомли, Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, Детской областной больнице. "Все наши действия и ресурсы должны быть направлены на мобилизацию системы здравоохранения Тверской области", - приводит пресс-служба слова Рудени.

По данным оперативного штаба на 13 ноября, в Тверской области с начала пандемии подтверждено 11 826 случаев заражения, в том числе 181 - за последние сутки. Всего выздоровели 6 898 человек, умерли 346 пациентов.

Регион находится на первом этапе снятия ограничений, введенных с 17 марта. Разрешены занятия спортом на улице и спортивных площадках при условии совместных занятий не более двух человек, с ограничениями работают фитнес-центры, кафе и рестораны, также с ограничениями допускается проведение на открытом воздухе выставочных и культурных мероприятий, в том числе концертов. Отменены запреты на очную работу образовательных учреждений, возобновлена деятельность музеев, театров и кинотеатров, магазинов и предприятий сферы торговли, гостиниц, санаториев, домов отдыха.

С 12 октября в регионе введен режим обязательного использования масок в общественном транспорте и других местах массового пребывания людей. С 9 ноября работников магазинов и торговых центров обязали обслуживать покупателей только при наличии защитных масок, аналогичное требование введено и для компаний-перевозчиков.