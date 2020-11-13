СМИ: на ферме в Греции норки заразились коронавирусом

АФИНЫ, 13 ноября. /ТАСС/. Заражение норок коронавирусом выявлено на ферме в области Западная Македония. Об этом сообщил в пятницу греческий экономический портал Capital.gr со ссылкой на Минсельхоз страны. Проверки проводятся также на двух фермах, где были инфицированы работники.

Президент Греческой меховой федерации Димитрис Космидис также подтвердил порталу случай заражения норок на ферме в пригороде Касторьи. По его словам, в настоящее время проводятся дополнительные лабораторные исследования животных, выращиваемых на фермах в этом районе. При этом Космидис пояснил, что никакой связи заражения норок с выявленными у людей случаями инфицирования не обнаружено. С утра пятницы проводятся тесты сотрудников ферм на западе Греции.

В Греции и прежде всего в области Западная Македония в настоящее время существует 90 хозяйств, которые ежегодно выращивают 1,2 млн молодых норок. Отрасль, в которой работает более 600 человек, экспортирует необработанный мех и кожевенное сырье на датские и финские аукционы. Она приносит стране более €150 млн в год.

В Швеции инфицирование норок коронавирусом обнаружено на 13 зверофермах из 29 хозяйств, на которых было проведено тестирование, сообщил в пятницу Шведский ветеринарный институт. Заражение норок также произошло в Нидерландах, Дании и США. Датское правительство приняло 4 ноября решение об уничтожении всех норок на зверофермах в связи с опасностью передачи мутировавшего коронавируса от них людям, правда, объявив позднее, что попытается сохранить часть животных. Коронавирус быстро распространился на 1 139 норковых фермах в Дании, особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии. На зверофермах страны содержатся от 14 до 17 млн норок, из которых, по данным Датской ветеринарной и пищевой администрации, забиты уже 2,4 млн.